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Виновник страшного ДТП выжил и устроил медитацию прямо на дороге

В Тайване водитель едва не вылетел с дороги и сел медитировать на месте ДТП
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聯合報/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Виновник аварии принялся медитировать прямо на месте ДТП в Тайване. Об этом сообщает издание Mothership.

Инцидент произошел 7 июля на национальной трассе в уезде Наньтоу. 32-летний мужчина по имени Хуан, управлявший внедорожником, по неосторожности врезался в серебристый седан, который ехал впереди. В результате внедорожник пробил ограждение, и его передние колеса повисли в воздухе, а второй автомобиль оказался на внутренней полосе с помятым задом.

После столкновения виновник ДТП вышел из машины, уселся на обочине и начал медитировать. Он получил легкие травмы, а 62-летний водитель седана чудом не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли полиция и пожарные. Но Хуан продолжал сидеть на обочине в позе для медитации и не реагировал на вопросы спасателей, отвечая невпопад. По словам очевидцев, мужчина выглядел эмоционально нестабильным.

После оказания первой помощи Хуана доставили в больницу. Полиция выясняет причины аварии и проверяет психическое состояние водителя.

Ранее девушка устроила ДТП, испугавшись паука на ноге.

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