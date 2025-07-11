Китаец купил гроб для своей пожилой матери, считая, что это поможет ей прожить дольше

SCMP: в Китае сын купил матери гроб, считая, что это продлит ее жизнь

Житель Китая приобрел гроб для своей пожилой матери, считая, что это поможет ей прожить дольше, пишет South China Morning Post.

По информации местных СМИ, мужчина из провинции Хубэй решил исполнить древнее народное поверье, согласно которому приобретение гроба якобы способствует продлению жизни пожилых родственников. Известно, что его мать страдает от хронических заболеваний, и сын решил попытаться улучшить ее здоровье нестандартным способом.

В некоторых регионах Китая подобные ритуалы до сих пор практикуются как способ проявления уважения к старшим и заботы о их благополучии. Кадры, на которых женщина сидит в деревянном гробу, а ее сын выражает радость, стали вирусными в местных соцсетях. Некоторые пользователи выразили одобрение такого проявления любви, другие же раскритиковали действия мужчины, назвав их эксцентричными и даже пугающими.

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