В Таиланде зафиксировали вспышку розового лишая

Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде

Роспотребнадзор ведет мониторинг эпидемиологической ситуации, связанной с ростом заболеваемости розовым лишаем в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что департамент медицинских услуг Таиланда выпустил предупреждение о розовом лишае. Количество случаев заражения кожным заболеванием не уточняется.

В Роспотребнадзоре добавили, что в случае ухудшения самочувствия, появления температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли или жидкого стула, в том числе при возвращении из курортных стран, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

До этого врач-инфекционист, профессор Пироговского университета Мурад Шахмарданов рассказал, что вирус Чикунгунья встречается в тропических и субтропических районах, где обитают комары Aedes. Основные регионы, где регистрируются случаи заболевания, включают Африку, Азию, Карибский бассейн и Латинскую Америку, Северную Америку и Южную Европу.

Ранее россиян призвали отказаться от поездок в Индию, Таиланд и страны Африки.