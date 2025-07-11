Врач-невролог заявил о прогрессирующем с возрастом риске развития деменции

Невролог Новоселов: каждые 7-8 лет риск развития деменции увеличивается вдвое

Врач-невролог Валерий Новоселов в беседе с aif.ru рассказал о возрастающем с возрастом риске развития деменции.

По словам медика, наиболее этому заболеванию этого заболевания подвержены пожилые люди, особенно в возрасте старше 75 лет.

«Риск появления деменции увеличивается в два раза каждые восемь лет. Средний возраст появления деменции, как у американцев, так и у нас, где-то 75-78 лет», — поделился специалист.

Диагностика приобретенного слабоумия занимаются психиатр, невролог и гериатр. Чтобы установить, точно ли у пациента деменция, ему предложат пройти специальное тестирование.

До этого невролог перечислил первые признаки развития деменции. По словам медика, сигналом развития заболевания становится постоянная забывчивость пациента.

Ранее ученые назвали признак деменции, проявляющийся во время приема пищи.