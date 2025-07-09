На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о первых признаках деменции

Невролог Новоселов: характерным признаком деменции является забывчивость
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Первым характерным признаком деменции является забывчивость. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов. По его словам, сначала люди начинают забывать простые вещи, потом — более сложные.

По мнению Новоселова, если человек подозревает, что у него деменция, то, вероятнее всего, он здоров.

«А вот если родственники приводят к врачу пациента, то деменция, скорее всего, уже есть. То есть наличие критического отношения к своему здоровью говорит, что деменции, вероятно, нет», – отметил врач.

Деменцию характеризует стойкое нарушение одной из функций организма в течение полугода, при этом сознание у человека ясное, подчеркнул Новоселов.

Чем человек старше, тем выше шанс появления деменции. Так, это заболевание выявляют чаще всего у людей в возрасте от 75 до 78 лет, заключил невролог.

Ученые ранее выяснили, что у пожилых мужчин, у которых наблюдается большой объем жира на животе, риск развития деменции был почти на 50% выше, чем у участников с более стройным телом. При этом на когнитивные функции оказывает влияние место отложения жира. Так, участники с большей общей жировой массой, но без выраженного живота, старели умственно медленнее.

Ранее ученые назвали признак деменции, проявляющийся во время приема пищи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами