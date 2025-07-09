Россиянам рассказали о первых признаках деменции

Первым характерным признаком деменции является забывчивость. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов. По его словам, сначала люди начинают забывать простые вещи, потом — более сложные.

По мнению Новоселова, если человек подозревает, что у него деменция, то, вероятнее всего, он здоров.

«А вот если родственники приводят к врачу пациента, то деменция, скорее всего, уже есть. То есть наличие критического отношения к своему здоровью говорит, что деменции, вероятно, нет», – отметил врач.

Деменцию характеризует стойкое нарушение одной из функций организма в течение полугода, при этом сознание у человека ясное, подчеркнул Новоселов.

Чем человек старше, тем выше шанс появления деменции. Так, это заболевание выявляют чаще всего у людей в возрасте от 75 до 78 лет, заключил невролог.

Ученые ранее выяснили, что у пожилых мужчин, у которых наблюдается большой объем жира на животе, риск развития деменции был почти на 50% выше, чем у участников с более стройным телом. При этом на когнитивные функции оказывает влияние место отложения жира. Так, участники с большей общей жировой массой, но без выраженного живота, старели умственно медленнее.

Ранее ученые назвали признак деменции, проявляющийся во время приема пищи.