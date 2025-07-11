В РПЦ оценили наличие креста на похоронах покончившего с собой Старовойта

Русская православная церковь (РПЦ) допускает установку крестов на могилах людей, совершивших самоубийство. Об этом в интервью «Ленте.ру», комментируя гибель экс-главы Минтранса Романа Старовойта, заявил представитель РПЦ, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Никаких разных мнений [о допустимости установки креста для самоубийц] не существует. Если человек православный христианин, крещен, то на его могиле может быть установлен крест», — заявил он.

По словам Кипшидзе, наличие креста на могиле может быть вне зависимости от причины смерти человека. Он подчеркнул, что любой крещеный человек остается крещеным, что бы он ни совершил. В том случае, если человек не крещен, на его могиле тоже «должны установить крест».

7 июля был опубликован указ главы государства о снятии Старовойта с должности министра транспорта. Причины отставки не раскрывались, но существует версия, что сотрудники правоохранительных органов собирались предъявить чиновнику серьезные обвинения.

В тот же день тело экс-главы Минтранса обнаружили в кустах в Одинцовском районе Московской области. Основная версия следствия — самоубийство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на похороны Старовойта приехала его девушка Полина.