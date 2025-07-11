На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ оценили наличие креста на похоронах покончившего с собой Старовойта

Представитель РПЦ Кипшидзе сообщил о допустимости креста на могиле Старовойта
true
true
true
close
Telegram-канал РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) допускает установку крестов на могилах людей, совершивших самоубийство. Об этом в интервью «Ленте.ру», комментируя гибель экс-главы Минтранса Романа Старовойта, заявил представитель РПЦ, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Никаких разных мнений [о допустимости установки креста для самоубийц] не существует. Если человек православный христианин, крещен, то на его могиле может быть установлен крест», — заявил он.

По словам Кипшидзе, наличие креста на могиле может быть вне зависимости от причины смерти человека. Он подчеркнул, что любой крещеный человек остается крещеным, что бы он ни совершил. В том случае, если человек не крещен, на его могиле тоже «должны установить крест».

7 июля был опубликован указ главы государства о снятии Старовойта с должности министра транспорта. Причины отставки не раскрывались, но существует версия, что сотрудники правоохранительных органов собирались предъявить чиновнику серьезные обвинения.

В тот же день тело экс-главы Минтранса обнаружили в кустах в Одинцовском районе Московской области. Основная версия следствия — самоубийство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на похороны Старовойта приехала его девушка Полина.

Все новости на тему:
Самоубийство Старовойта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами