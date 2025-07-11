На похороны Старовойта приехала его девушка Полина

На похороны экс-министра Старовойта приехала его девушка с букетом роз

На похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта приехала его девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта в Петербурге — проститься с ним на Смоленское кладбище с огромным букетом красных роз пришла его девушка, 25-летняя Полина, выпускница курского медицинского», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что девушка стоит в черном платье с большим букетом роз. На видео также заметно, что мужчины приносят бутылки воды. На месте работает охрана.

По информации канала, кладбище охраняют сотрудники УВО минтранса, помощники несут венки и награды экс-министра транспорта, которые он получил за время работы. Также на прощание приходят близкие и друзья Старовойта.

До этого сообщалось, что возлюбленная экс-министра Старовойта Полина осталась без жилья и вынуждена снимать номер в гостинице в Москве. В родной Курск девушка не возвращается, потому что там ей якобы «угрожает опасность».

Ранее экс-министр транспорта РФ Старовойт покончил с собой.