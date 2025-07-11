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Опрос: почти половина россиян не готовы вступать в отношения без чувств

В России 45% граждан не готовы вступать в отношения без чувств
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Arthur Bargan/Shutterstock/FOTODOM

54% россиян не готовы вступать в отношения без чувств, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного экспертами сервиса онлайн-психотерапии «Ясно». В опросе приняли участие 2500 совершеннолетних мужчин и женщин. Каждый третий убежден, что союз без любви не принесет счастья и будет недолговечным.

Всего 20% респондентов уверены, что для заключения брака чувства не обязательны.

59% опрошенных считают, что пары, утратившие взаимную симпатию, не расстаются из-за финансовой зависимости одного из партнеров. 48% полагают, что люди просто не хотят менять привычный уклад. Чтобы завершить подобные отношения необходимо обрести независимость, встретить новую любовь или сблизиться со старыми знакомыми — заявляют 52%, 43% и 34% участников опроса соответственно.

До этого три четверти опрошенных россиян признали, что ремонт становится настоящей проверкой отношений на прочность.

Ссорятся из-за бюджета 39% респондентов. Еще 35% сообщили, что не могут договориться с партнером по поводу цветовых решений, 30% — по стилю оформления.

Большинство считают ремонт и обновление интерьера стрессом. Так ответили 66% участников опроса. Однако 91% утверждают, что в итоге ожидания от обновления жилища совпали с реальностью.

Ранее стало известно, что стоматологи обогнали айтишников в рейтинге женихов.

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