Стоматологи обогнали айтишников в рейтинге женихов

Что-то не так в нашем королевстве. Согласно недавнему исследованию известного сервиса знакомств, российские девушки больше не мечтают в едином порыве стать подругой жизни IT-специалиста. А ведь еще каких-то два года назад таких желающих было 72%! Это даже не каждая вторая, а практически каждая первая!

Среди самых главных преимуществ представителей этой профессии назывались большая зарплата, возможность удаленной работы практически из любой точки мира, хорошее образование и аккуратная борода. Шучу-шучу, про бороду я добавила от себя, но кто ж будет спорить, что именно таким представляется нам типичный айтишник. Это не слишком атлетичный, но хорошо питающийся молодой мужчина, одетый в модные джинсы, худи или футболку с каким-нибудь веселым мультяшным принтом, практически не имеющий вредных привычек.

Спокойные, сосредоточенные интроверты, такие парни целыми днями сидят за компьютерами и не выносят мозг своим вторым половинкам, да еще к тому же они не ревнивцы и не жлобы — казалось бы, кто же они, если не мужчины мечты? Сложившийся стереотип подтверждает и опыт моих подруг: в их семьях редко бывают скандалы, а также проблемы с деньгами. Да и безработица такому кандидату в мужья не грозит: если вдруг не сложилось на одном месте, сразу же подворачивается другое — лучше прежнего. Но как известно, ничто не длится вечно, вот и предпочтения женщин (а в опросе участвовали 2900 жительниц России в возрасте от 18 лет) довольно резко изменились. Как теперь принято говорить, «захотелось движухи»: мужья, часами сидящие за компьютерами, стали раздражать равнодушием и концентрацией на голубом экране, несмотря на стабильность, ум и деньги. «Слишком уж привязан к своему компьютеру», — так объясняли женщины внезапное охлаждение к героям мышки.

В 2025 году на первое место внезапно вырвались врачи и, в частности, стоматологи. Почему составители опроса не считают дантистов врачами, для меня так и осталось загадкой, но факты таковы — связать свою жизнь с доктором любой специальности мечтает 43% опрошенных, а 38% настроены более конкретно и выбирают именно стоматологов. Из аргументов — «золотые руки» и ответственность.

Ничего плохого о врачах сказать не могу, но, на мой взгляд, заняты они даже побольше иного айтишника, одни ночные дежурства чего стоят, если вдруг будущий избранник работает в больнице. Про тех, кто трудится врачами скорой помощи, я вообще молчу. Насчет золотых рук тоже есть сомнения. Диплом медицинского вуза наличие этого качества точно не гарантирует. Подтверждаю тезис личным примером: попала тут недавно в цепкие лапы одного хирурга-ортодонта. Внешне — прям красавец, черноволос, кареглаз, молод, косая сажень в плечах (надо бы, кстати, уточнить, что это такое). Промучал меня полтора часа в тщетных попытках установить имплант. Не буду детально описывать, как долго и болезненно потом заживала моя бедная челюсть, но насчет золотых рук как обязательного и присущего всем докторам качества у меня имеются изрядные сомнения. Конечно, в отличие от айтишников, люди в белых халатах (или теперь они в синих пижамах) окутаны определенным ореолом романтизма. Особенно остро это ощущается в ситуации «доктор-пациент», когда чувствуешь себя маленькой и жалкой, и тут появляется он, благородный избавитель от мучений. Куда там парню с компьютером, он не выдерживает никакого сравнения.

Конечно, стоматологи — люди более стабильные и менее романтичные, да и любой, кто хоть раз ставил себе брекеты, понимает, что с деньгами у зубных врачей, а именно ортодонтов, тоже все неплохо. Тут, кстати, девушки, возьмите на заметку: стоматолог — слишком общее понятие, а если вы действительно мечтаете «выйти замуж за принца», то надо начинать разбираться в тонкостях медицинских профессий.

Зато теперь уже никто не сможет официально обвинить россиянок в алчности: они не торопятся связывать себя узами брака с таксистами или курьерами, несмотря на высокие доходы последних. Большинство потенциальных невест считают, что их родители одобрят отношения с врачами или спасателями, на втором месте идут военные, потом предприниматели. IT-специалистам досталось жалкие 3% голосов, они выиграли только у артистов и музыкантов.

Я не психолог, но, по-моему, ответ на вопрос: «Почему вдруг женщинам разонравилась спокойная сытая жизнь?» — лежит на поверхности. Девушкам надоело быть главой семьи и все решать самим, пусть и при молчаливом и финансовом одобрении человека за компом. Всем срочно захотелось «на ручки».

Нужен кто-то, кто спасет, защитит, излечит. И первая и очевидная профессия, которая приходит в голову при таких вводных данных, — именно врач. А куда еще бежать? Ведь мы все с детства помним: «Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит». Правда, Чуковский ничего не знал про программистов или промт-инженеров. Кто знает, может быть, и их воспел бы. Кроме того, муж за компом на удаленке, согласитесь, слегка бесит: сидит себе, клацает по клавишам, пока ты вокруг него с пылесосом, а потом и с ребенком скачешь. И ничем его не проймешь, можешь хоть догола раздеться — экран важнее. А тут сексуальный доктор: утром поцеловал, ушел на смену людей спасать, облегчать чужую боль. Потом пришел — и снова целиком в твоем распоряжении.

Ну это в идеальном мире, конечно. Как оно бывает на самом деле я, дочь и внучка докторов, говорить, не буду: все-таки мечты на то и мечты, чтобы воплощать их в жизнь и никого не слушать. Одно могу сказать — с врачами точно не соскучишься!

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