В суд поступило дело об экстремизме в отношении член-корреспондента РАН Абрамова

В суд поступило уголовное дело в отношении обвиняемого в финансировании экстремизма члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Сергея Абрамова. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда сообщает ТАСС.

Уголовное дело в отношении Абрамова было возбуждено по части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает ответственность за финансирование экстремистского сообщества или экстремистской организации и может наказываться крупным штрафом либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Дело поступило в Переславский районный суд. Дата судебного заседания пока не определена.

30 ноября прошлого года суд рассмотрел дело Абрамова и поместил его в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Ученый провел в больнице 12 дней. Психиатры признали его вменяемым.

Ранее сообщалось, что написавший на доске «Слава Украине» учитель из Москвы выплатит штраф 40 тысяч рублей.