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Отец во избежание позора убил дочь, которая забеременела после изнасилования

В Индии отец убил забеременевшую после изнасилования дочь, чтобы избежать позора
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Shutterstock

В Индии мужчина совершил «убийство чести», чтобы избавить свою семью от позора — его жертвой стала несовершеннолетняя дочь, зачавшая ребенка вне брака. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Барейли (штат Уттар-Прадеш) в августе 2024 года. Как установило следствие, мужчина задушил свою 17-летнюю дочь, которая была на шестом месяце беременности. Несколькими месяцами до этого девушка сбежала из дома с мужчиной. Когда родственники вернули ее домой, они обнаружили, что девушка ждет ребенка.

Сначала подсудимый заявил, что с его дочерью расправились неизвестные. Но через некоторое время в полицию на отца заявил брат убитой девушки. Юноша рассказал, что отец задушил его сестру из-за насмешек соседей: те насмехались над ним, что девушка забеременела вне брака.

Следствие доказало виновность мужчины: его приговорили к пожизненному заключению и штрафу в 100 тысяч рупий (около 90 тысяч рублей).

Суд отдельно рассмотрит дело в отношении насильника жертвы.

Ранее житель Индии признался, что убил и приготовил тело жены, но его не арестовали.

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