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В Таиланде обнаружили 8-летнего ребенка-маугли, живущего в лесу с собаками

В Таиланде 8-летний мальчик, не знающий человеческий язык, общается лаем
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Laplae Police Station

В Таиланде нашли 8-летнего мальчика, который жил с собаками в лесном доме. Он не знает человеческого языка, но общается с помощью звуков лая, сообщает KhaoSod.

В конце июня в округе Лап Лаэ, провинция Уттарадит, власти обнаружили восьмилетнего мальчика, который никогда не посещал школу и вырос в крайне тяжелых условиях. Он жил в ветхом деревянном доме с матерью, старшим братом и шестью собаками. Как оказалось, женщина страдает от наркотической зависимости, ее старший сын также употреблял наркотики.

Мать часто просила еду и деньги в ближайшем храме, а соседи старались изолировать своих детей от общения с братьями. У мальчика не было друзей, поэтому он подружился с собаками и даже начал подражать их поведению. Теперь, чтобы выразить свои эмоции, он лает. О его положении стало известно после обращения директора местной школы. Он сообщил, что ребенок не посещает занятия, хотя мать получала государственную поддержку на образование.

Сейчас мальчик уже находится в детском доме. За его восстановлением следит Фонд детей и женщин под руководством Павины Хонгсакул. К делу также подключились полиция, социальные службы и представители образования.

Ранее на заброшенной ферме в Италии нашли двух «детей-призраков», которые не умели говорить, читать, писать и носили подгузники в возрасте 6 и 9 лет.

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