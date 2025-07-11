МВД: польский пограничник получил в глаз от нелегала на границе с Белоруссией

Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык в эфире радиостанции RadioZet.

Отмечается, что за минувшие сутки на границе Польши и Белоруссии наблюдалась повышенная активность нелегальных мигрантов.

По словам Душчыка, пограничники зафиксировали 115 попыток перехода границы, из которых 98% было пресечено. Был случай, когда шесть иностранных граждан, афганцев, пытались пересечь реку. К тому времени, как они перешли реку, польские пограничники уже были на месте, поделился замминистра.

Он добавил, что один из пограничников был легко ранен, получил удар в глаз. Виновник происшествия был возвращен в Белоруссию.

До этого сообщалось, что Польша с 7 июля вводит временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой сроком на 30 дней. Решение принято из-за сообщений о незаконном транзите мигрантов. Срок новых мер может быть продлен.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.