На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией

МВД: польский пограничник получил в глаз от нелегала на границе с Белоруссией
true
true
true
close
gov.pl

Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык в эфире радиостанции RadioZet.

Отмечается, что за минувшие сутки на границе Польши и Белоруссии наблюдалась повышенная активность нелегальных мигрантов.

По словам Душчыка, пограничники зафиксировали 115 попыток перехода границы, из которых 98% было пресечено. Был случай, когда шесть иностранных граждан, афганцев, пытались пересечь реку. К тому времени, как они перешли реку, польские пограничники уже были на месте, поделился замминистра.

Он добавил, что один из пограничников был легко ранен, получил удар в глаз. Виновник происшествия был возвращен в Белоруссию.

До этого сообщалось, что Польша с 7 июля вводит временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой сроком на 30 дней. Решение принято из-за сообщений о незаконном транзите мигрантов. Срок новых мер может быть продлен.

Ранее сообщалось, что Польша намерена заминировать границы с Белоруссией и Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами