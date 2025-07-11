В Нидерландах выстрелили из автомата в украинского экс-командира Маймана

Неизвестный выстрелил из автомата в украинского военного Михаила Маймана, он находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщает издание «Инсайдер», передает ТАСС.

Отмечается, что три пули из шести попали в цель. Инцидент произошел в регионе Заандам на западе Нидерландов. Рядом с местом нападения также обнаружен стакан с кислотой, оружие, из которого, предположительно, были осуществлены выстрелы, и гильзы.

По предварительным данным, стрелявшему удалось скрыться, полиция ведет его поиски.

Михаил Майман — украинский военный, который в 2014 году участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины против Донецкой и Луганской народных республик. В 2022 году он создал добровольческую группировку «Архангелы Михаила», которая официально не была включена в состав ВСУ.

Позднее в республике против Маймана были возбуждены уголовные дела за торговлю оружием и наркотиками. Позже он сбежал за границу, в 2023 году был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что на Украине пытались взорвать бойца «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).