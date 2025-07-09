Отчим шантажировал 13-летнюю падчерицу видео с ней из ванной комнаты и поплатился

В Бразилии отчим шантажировал падчерицу видео со скрытой камеры в туалете

В Бразилии полиция задержала мужчину, который угрожал 13-летней падчерице опубликовать ее обнаженные фотографии. Об этом сообщает издание Ultimosegundo.

Инцидент произошел в муниципалитете Дуки-ди-Кашиас. Как установили правоохранительные органы, злоумышленник воспользовался ремонтом в ванной комнате в доме, где проживал с супругой и ее дочерью-школьницей, чтобы установить там скрытую камеру. Затем, заполучив интимные фотографии своей падчерицы, он создал фейковый аккаунт в соцсети и стал шантажировать девочку. Мужчина угрожал разместить снимки в сети. Что именно требовал мужчина, чтобы хранить их в тайне, не уточняется.

Девочка рассказала о случившемся матери, та обратилась в полицию. 7 июля извращенца арестовали за изготовление и хранение на электронных устройствах детской порнографии.

Ранее сообщалось, что в США женщина нашла скрытую камеру в туалете на работе и разоблачила коллегу-вуайериста.