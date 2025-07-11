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Врач развеяла популярный миф о шоколаде

Врач Кашух: шоколад не является лекарством от сердечно-сосудистых заболеваний
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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Популярные заявления о целебных свойствах шоколада нередко искажают суть научных данных. Опасно верить в то, что существуют чудодейственные продукты, способные снижать риск серьезных заболеваний. Об этом в беседе с РИАМО предупредила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Периодически появляются сообщения, что шоколад снижает риск инфарктов, а любовь к помидорам защищает от онкологических заболеваний. Ученые действительно изучают влияние различных питательных веществ на здоровье, но результаты исследований обычно не столь сенсационны, как сообщения о них», — отметила специалист.

Она добавила, что горький шоколад может помочь снизить риски артериальной гипертензии, но только у людей с определенным набором генов.

До этого Кашух предупреждала, что шоколад содержит сахар, жиры и кофеин, которые при чрезмерном употреблении могут провоцировать ожирение, проблемы с зубами и сном. По ее словам, в 100 граммах темного шоколада кофеина примерно столько же, сколько в чашке эспрессо, — не менее 80 мг.

Ранее врач раскрыла, какой шоколад самый вредный.

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