Врач раскрыла, какой шоколад самый вредный

Горький шоколад является самым сбалансированным, поскольку содержит порядка 70% какао и меньше всего сахара. В молочном шоколаде сахара гораздо больше, а белый — вовсе лишен какао и наиболее калориен. Об этом в беседе с РИАМО сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В молочном шоколаде не меньше 50 граммов сахара на 100 грамм продукта. Часто производители утверждают, что в десерте много кальция и он этим полезен. Не стоит слепо верить всем маркетинговым уловкам: пришлось бы съесть слишком много шоколада, чтобы получить суточную норму кальция», — предупредила специалист.

Она также подчеркнула, что любой шоколад — это десерт, а не продукт для здоровья.

До этого Кашух говорила, что шоколад на фруктозе, меду или сиропе агавы не стоит считать диетическим: он не более полезен, чем десерт на обычном сахаре. Кроме того, при употреблении большого количества фруктозы повышается нагрузка на печень.

Ранее врач рассказала, сколько шоколада нужно есть в день для здоровья сердца.