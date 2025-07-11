Тульский спасатель погиб во время ликвидации последствий атаки БПЛА

В Туле спасатель Илья Ковалев погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА

Спасатель МЧС России Илья Ковалев погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«При выполнении служебных обязанностей погиб 38-летний инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части Илья Ковалев», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Ковалев был старшим прапорщиком внутренней службы. Службе в МЧС он отдал 16 лет своей жизни.

11 июля Тульская область была атакована украинскими беспилотниками. Были уничтожены 13 БПЛА однако не обошлось без трагедии — один местный житель погиб, другой получил ранения. Подробности рассказал глава региона Дмитрий Миляев.

Всего же за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией российских регионов 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Большую часть из них уничтожили над Курской областью (53).

Ранее в Таганроге обнаружили обломки беспилотника.