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В Кремле заявили об усталости россиян от обилия новостей

Песков: россияне устали от обилия разнородных новостей из множества источников
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Maxim Shemetov/Reuters

Обилие разнородных новостей из множества источников утомило россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт».

«Уже сейчас чувствуется сильная усталость от потребления больших объемов информации, обилия разноплановых источников. Тенденция разворачивается в другую сторону. Люди начинают тяготеть к комфортным, проработанным и достоверным материалам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках тренда на потребление большого числа коротких и простых новостей.

Песков добавил, что сейчас фиксирует рост спроса на информацию под индивидуальную потребность. Пресс-секретарь уточнил, что речь идет о материалах, посвященных узкому сектору, а не пространной аналитике об отрасли в целом.

В этом же интервью Песков оправдал цензуру в России «беспрецедентностью» времени. По его словам, сейчас идет война в информационном пространстве, было бы неправильно закрывать глаза на средства массовой информации, «которые целенаправленно занимаются дискредитацией РФ».

Ранее спецпредставитель Путина высказался о возрождении цензуры.

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