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«Порвал колготки и кофту»: в Подмосковье мигрант пытался изнасиловать школьницу

В подмосковном Ермолино мигрант пытался изнасиловать 14-летнюю школьницу
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Telegram-канал ЧП Дмитров

В Дмитровском округе Московской области приезжий напал на школьницу и пытался ее изнасиловать. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Дмитров».

Инцидент произошел в поселке Ермолино. В марте 2025 года правоохранители задержали здесь 27 приезжих, которые подрались с полицейскими. Как утверждают очевидцы, ЧП с несовершеннолетней произошло в той же локации, что и драка.

«Начал ее преследовать. Порвал колготки, порвал кофту. Пытался уволочь ее в кусты,», — рассказал местный житель.

По словам мужчины, девушка пыталась отбиться. Рядом оказались прохожие, которые не только предотвратили преступление, обратив на него внимание, но и остановили нарушителя и удерживали его до приезда МВД. На место ЧП выезжала скорая и полиция. Мигранта забрали в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пожилой иностранец надругался над школьницами в коровнике.

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