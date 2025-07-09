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Врач рассказала, сколько шоколада нужно есть в день для здоровья сердца

Cleveland Clinic: 30 граммов темного шоколада в день помогают укрепить сердце
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Потребление 30 граммов темного шоколада в день помогает укрепить здоровье мозга и сердечно-сосудистую систему. Об этом рассказала диетолог Бет Червони из клиники Кливленда (Cleveland Clinic) в США.

Врач объяснила, что темный шоколад содержит набор антиоксидантных растительных соединений — в частности, полифенолов. Они которые нейтрализуют свободные радикалы (нестабильные молекулы), предотвращая повреждение клеток, в том числе выстилающих поверхность сердца и сосудов.

«В ряде исследований также отмечались его антистрессовые и гипотензивные свойства — при регулярном потреблении темный шоколад способен снижать артериальное давление всего за месяц», — добавила эксперт.

Однако, по словам доктора Червони, полезным для здоровья может быть только качественный продукт: содержание какао в шоколаде должно составлять не менее 70%, а количество сахара находиться на минимальном уровне. Кроме того, диетолог рекомендует съедать не более 30 граммов шоколада в день, поскольку даже полезные продукты при избытке теряют свои преимущества.

Тем, кому вкус темного шоколада кажется слишком горьким, диетолог советует сочетать его с другими продуктами — фруктами, мюсли или выпечкой. Какао-бобы или шоколадную крошку также можно использовать в кулинарии.

«Небольшие кусочки темного шоколада можно класть в кексы, хлеб или кашу — это позволит привыкнуть к новому вкусу», — отметила Червони.

Доктор добавила, что ежедневное употребление темного шоколада также может стать вкусной и полезной привычкой для сохранения когнитивных функций.

Ранее были перечислены главные продукты для профилактики рака кишечника.

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