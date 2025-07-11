На Украине заявили об обысках у экс-министра инфраструктуры

У бывшего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова проходят обыски. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В пятницу работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего главы министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях депутата Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене», — говорится в материале.

По данным правоохранителей, Шевченко обманным путем выманил у предпринимателей 14,5 млн гривен (около 26,5 млн рублей). Средства должны были направить на закупку удобрений в Белоруссии. При этом помощь депутату мог оказывать Кубраков, отметили в органах.

Шевченко, который заявлял о диктатуре и беззаконии на Украине, вручили подозрение в государственной измене в ноябре прошлого года. По данным Государственного бюро расследований Украины, парламентарий наносил вред обороноспособности и информационной безопасности страны. В январе 2025 года суд Киева продлил арест депутату.

Ранее критиковавшему Зеленского депутату Рады разрешили говорить по-русски в суде.