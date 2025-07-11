Стало известно о прибытии катафалка с телом Старовойта на кладбище

РИА: гроб с телом Романа Старовойта прибыл на Смоленское кладбище в Петербурге

Катафалк, в котором, предположительно, находится гроб с телом экс-главы Минтранса РФ, бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта, прибыл на Смоленское кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места проведения церемонии.

До этого СМИ писали, что похороны чиновника в Санкт-Петербурге состоятся без отпевания и его похоронят без креста. Кроме того, отмечалось, что в Центральной клинической больнице в Москве, где прошла церемония прощания со Старовойтом, священник ограничился лишь непродолжительной молитвой.

7 июля был опубликован указ главы государства о снятии Старовойта с должности министра транспорта. Причины отставки не раскрывались, но существует версия, что сотрудники правоохранительных органов собирались предъявить чиновнику серьезные обвинения.

В тот же день тело экс-главы Минтранса обнаружили в кустах в Одинцовском районе Московской области. Основная версия следствия — самоубийство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали о прощальном письме экс-министра транспорта Старовойта.