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В Армении арестован директор сети пиццерий «Ташир пицца»

В Армении арестован директор принадлежащей Карапетяну сети «Ташир пицца»
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Sergei Grits/AP

В Армении арестован Вагинак Казарян — директор сети пиццерий «Ташир пицца», принадлежащей российскому бизнесмену армянского происхождения Самвелу Карапетяну. Об этом сообщает YerevanToday со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что суд избрал в отношении Казаряна меру пресечения в виде ареста сроком на один месяц. О причинах ареста не сообщается.

Главе компании «Ташир» Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны официального Еревана. Предприниматель вину не признал и назвал власти республики несостоятельными. Его позиция в поддержку ААЦ вызвала негодование премьер-министра страны Никола Пашиняна, который опубликовал в соцсети несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Позднее сообщалось об «оперативных мероприятиях» у дома Карапетяна в Ереване и о «доставленных в полицейское отделение гражданах».

Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины с преследованием инакомыслящих.

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