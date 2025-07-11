В Армении арестован директор сети пиццерий «Ташир пицца»

В Армении арестован Вагинак Казарян — директор сети пиццерий «Ташир пицца», принадлежащей российскому бизнесмену армянского происхождения Самвелу Карапетяну. Об этом сообщает YerevanToday со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что суд избрал в отношении Казаряна меру пресечения в виде ареста сроком на один месяц. О причинах ареста не сообщается.

Главе компании «Ташир» Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны официального Еревана. Предприниматель вину не признал и назвал власти республики несостоятельными. Его позиция в поддержку ААЦ вызвала негодование премьер-министра страны Никола Пашиняна, который опубликовал в соцсети несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Позднее сообщалось об «оперативных мероприятиях» у дома Карапетяна в Ереване и о «доставленных в полицейское отделение гражданах».

Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины с преследованием инакомыслящих.