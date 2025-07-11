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Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме

Росавиация: ограничения работы аэропорта Пулково сняты
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Пресс-служба Пулково

Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, направлявшихся в Санкт-Петербург. По его словам, сотрудники аэропортов и экипажи самолетов приняли необходимые для обеспечения безопасности меры.

О введении ограничений в аэропорту Пулково Кореняко сообщил утром 11 июля. По его словам, подобная мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава региона допустил частичное понижение сигнала мобильного интернета.

Ранее стало известно, что аэропорт в Петербурге будет работать «по временной схеме».

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