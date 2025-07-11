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Врач назвал признаки, которые помогут распознать перегрев на солнце

Врач Умрюхин: тошнота может говорить о перегреве на солнце
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Shutterstock/Jingjits Photography

Появление покраснений на коже, в том числе «мраморных», может указывать на наличие перегрева организма на солнце. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин.

К другим признакам он отнес слабость, тошноту, липкие ладони, появление «мушек» перед глазами и потерю координации. При появлении таких симптомов специалист призвал срочно уйти в тень.

«Прежде всего, надо привести артериальное давление в норму. Нужно сесть, а еще лучше — лечь на скамейку (или можно на землю) в теньке. Если есть возможность, ноги положить повыше уровня головы. Так кровь будет легче поступать к сердцу и к мозгу», — добавил Умрюхин.

По его словам, важно также охладить тело, например, облиться водой. Когда самочувствие придет в норму, стоит выпить воду для восстановления водного баланса, заключил эксперт.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Алексей Хухрев до этого говорил, что некоторые лекарства могут вызвать у пациентов повышенную чувствительность кожи к солнечному свету, что грозит аллергией на солнце. По его словам, такие риски есть у тех, кто принимает антибиотики (фторхинолоны — ципрофлоксацин, офлоксацин, моксифлоксацин; тетрациклины — доксициклин, тетрациклин; сульфаниламиды и другие). Кроме того, реакцию могут спровоцировать некоторые гормональные мази.

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