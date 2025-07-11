Психиатр предупредила об опасных последствиях подавления злости и обиды

Подавленная злость и обида могут привести к хронической усталости, сбоям в работе щитовидной железы и к серьезным заболеваниям. Об этом kp.ru рассказала психиатр и психотерапевт, сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Татьяна Зеленкова-Захарчук.

«Очень важно не подавлять, а выражать свою злость, обиды и разочарования, чтобы эти эмоциональные состояния не стали хроническими и не привели к заниженной самооценке и состоянию беспомощности, ложной вины, потере веры в себя и к так называемой «программе жертвы», которая зачастую вызывает болезни», — предупредила эксперт.

По ее словам, хронический стресс грозит нарушением сна, гормональными сбоями и проблемами с репродуктивным здоровьем. В связи с этим психиатр советует проживать негативные эмоции с помощью разговора, физической активности или работы с психологом.

Доцент кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия», к.э.н., международный инструктор по хатха-йоге Анастасия Ожгихина до этого говорила, что йога и медитация помогут вернуть внутренний баланс и снизить уровень стресса. По ее словам, даже 10 минут такой активности в день смогут сделать людей счастливее.

Ранее был назван неочевидный признак хронического стресса.