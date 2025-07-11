Психолог назвала причину постоянных конфликтов родителей с подростком

Негативная коммуникация, исходящая со стороны родителей, может быть причиной постоянных конфликтов с подростком. Об этом kp.ru рассказала директор Психологического Центра образования и консультирования, психолог Екатерина Свистунова.

«Именно негативная коммуникация становится причиной хронического конфликта, при этом распознать ее не так легко. Например, вы с благими намерениями критикуете какие-то действия, чтобы ребенок старался больше, или повышаете голос, чтобы доказать свою правоту. Это уже ваша привычка, но у ребенка на это свое мнение», — объяснила психолог.

Она отметила, что родителям важно замечать это и стараться изменить стиль общения — вместо упреков высказывать спокойные формулировки и «я»-высказывания. Кроме того, важно уважать мнение ребенка.

Свистунова добавила, что на наличие негативной коммуникации в семье указывает то, что разговоры с подростком часто быстро перерастают в обмен упреками, крики или ссоры. При этом стороны не могут решить спорные вопросы и чувствуют напряжение в общении.

Психолог Ирина Меркулова до этого рассказала «Газете.Ru», что родителям не стоит взламывать пароли и забирать телефон подростка, потому что это лишит ребенка возможности научиться самоконтролю.

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