Коррупционные активы камчатских чиновников перешли в собственность государства

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России по решению суда обратила в доход государства имущество бывших камчатских чиновников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.

«Судебные приставы Главного межрегионального (специализированного) управления (ГМУ) ФССП России обратили в доход государства имущество, принадлежащее бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Юрию Зубарю и другим лицам», — указали в ведомстве.

За Российской Федерацией были зарегистрированы доли, принадлежащие должникам в уставном капитале более 40 организаций, в том числе связанных с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский.

Управление по исполнению особых исполнительных производств ГМУ ФССП занимается 127 делами в отношении бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края, а также других бывших высокопоставленных чиновников региона и связанных с ними лиц и организаций. Всего в этих делах фигурируют 52 физических и 62 юридических лица.

В декабре прошлого года Генпрокуратура подала в Ленинский суд иск к нескольким юридическим лицам и физическим лицам. Основные ответчиками были бывшие чиновники из Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев. Позднее список был расширен до 65 ответчиков (46 физлиц и 19 юрлиц). В мае текущего года суд удовлетворил иск ГП.

В доход государства было затребовано имущество, приобретенное вследствие нарушения чиновниками требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции.

В середине июня Росимущество стало владельцем ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» после решения суда об обращении компании в доход государства по иску Генеральной прокуратуры России.

Ранее суд взыскал 16,7 млрд рублей с бывших камчатских чиновников.