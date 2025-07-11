На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Коррупционные активы камчатских чиновников перешли в собственность государства

ФССП: более 40 камчатских компаний перешли в собственность государства
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России по решению суда обратила в доход государства имущество бывших камчатских чиновников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.

«Судебные приставы Главного межрегионального (специализированного) управления (ГМУ) ФССП России обратили в доход государства имущество, принадлежащее бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Юрию Зубарю и другим лицам», — указали в ведомстве.

За Российской Федерацией были зарегистрированы доли, принадлежащие должникам в уставном капитале более 40 организаций, в том числе связанных с морским торговым портом Петропавловск-Камчатский.

Управление по исполнению особых исполнительных производств ГМУ ФССП занимается 127 делами в отношении бывшего заместителя председателя правительства Камчатского края, а также других бывших высокопоставленных чиновников региона и связанных с ними лиц и организаций. Всего в этих делах фигурируют 52 физических и 62 юридических лица.

В декабре прошлого года Генпрокуратура подала в Ленинский суд иск к нескольким юридическим лицам и физическим лицам. Основные ответчиками были бывшие чиновники из Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев. Позднее список был расширен до 65 ответчиков (46 физлиц и 19 юрлиц). В мае текущего года суд удовлетворил иск ГП.

В доход государства было затребовано имущество, приобретенное вследствие нарушения чиновниками требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции.

В середине июня Росимущество стало владельцем ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» после решения суда об обращении компании в доход государства по иску Генеральной прокуратуры России.

Ранее суд взыскал 16,7 млрд рублей с бывших камчатских чиновников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами