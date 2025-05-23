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Суд взыскал 16,7 млрд рублей с бывших камчатских чиновников

Суд удовлетворил иск к бывшим камчатским чиновникам на 16,7 млрд рублей
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ряда активов, связанных с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством. Об этом пишет РИА Новости.

По решению суда с обвиняемых будет взыскана сумма в 16,7 млрд рублей. В список ответчиков входят 46 лиц, в их числе экс-депутат регионального парламента Александр Иванчей, бывший зампред правительства края Юрий Зубарь.

Известно, что фигуранты через третьих лиц владели и управляли морским портом Петропавловска-Камчатского и группой компаний «Терминал». Это позволяло им приобретать хозяйствующие субъекты на территории региона, за счет которых они получали прибыль, которая уходила обвиняемым и их родственникам.

Недавно председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин призвал ввести наказание за оправдание коррупции по аналогии с предусмотренными законом санкциями за реабилитацию нацизма и оправдание терроризма.

Ранее суд продлил арест жене экс-мэра Сочи по делу о коррупции.

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