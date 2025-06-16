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Крупный порт на Дальнем Востоке перешел в собственность государства

Петропавловск-Камчатский порт перешел в собственность России
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Елена Верещака/ТАСС

Росимущество стало владельцем ООО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» после решения суда об обращении компании в доход государства по иску Генеральной прокуратуры (ГП) России. Об этом сообщает«Интерфакс».

Соответствующие изменения были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 11 июня.

Отмечается, что помимо порта в собственность государства перешли также «Новкам», «Морская гавань», «Свободный порт Камчатка», «Аквамарин», НПК «Камаки», «Костер-1» и ряд других активов.

Сообщалось, что в декабре прошлого года Генпрокуратура подала в Ленинский суд иск к нескольким юридическим лицам и физическим лицам. Основные ответчиками были бывшие чиновники из Камчатского края Юрий Зубарь, Александр Иванчей и Владимир Балакаев. Позднее список был расширен до 65 ответчиков (46 физлиц и 19 юрлиц). В мае текущего года суд удовлетворил иск ГП.

В доход государства было затребовано имущество, приобретенное вследствие нарушения чиновниками требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции.

Ранее суд взыскал 16,7 млрд рублей с бывших камчатских чиновников.

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