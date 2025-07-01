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Российский турист погиб при крушении параплана в горах Таджикистана

В Таджикистане спасатели нашли тело разбившегося парапланериста из России
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Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан

Гражданин России погиб в результате крушения параплана в горах Таджикистана. Об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

По данным ведомства, турист прибыл в страну для отдыха, но его летательное оборудование вышло из строя в полете, что привело к падению на опасном участке.

Тело погибшего нашли и эвакуировали спасатели под руководством начальника управления КЧС — полковника Курбонзода Иззата. Операция потребовала применения альпинистского снаряжения из-за сложного рельефа, отметили в ведомстве.

До этого на Шри-Ланке погиб 21 человек и получили ранения еще 35 при падении автобуса в пропасть на трассе Нувара-Элия — Гампола. В момент аварии в автобусе ехали почти 50 человек. Транспортное средство принадлежит государственной автобусной компании. Что стало причиной аварии, пока не уточняется. По предварительным данным, автобус потерял управление.

Ранее в Таиланде начали расследование гибели российского туриста.

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