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Из Индонезии экстрадировали россиянина, разыскиваемого за торговлю персональными данными

МВД: в РФ экстрадировали разыскиваемого за торговлю личными данными россиянина
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Depositphotos

Индонезия выдала России обвиняемого в торговле персональной информацией россиян, содержащейся в информационно-справочных массивах и базах данных российских государственных органов. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, гражданин РФ был экстрадирован в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

По словам Волковой, он обвиняется в получении взятки, а также нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенных в составе организованного преступного сообщества.

Представитель МВД подчеркнула, что в 2019 году злоумышленник вступил в преступную группировку, которая занималась торговлей персональной информации россиян, содержащейся в информационно-справочных массивах и базах данных государственных органов РФ.

Накануне пресс-секретарь генпрокуратуры азиатской страны Харли Сирегар заявил, что власти Индонезии передадут России обвиняемого в совершении ряда преступлений Александра Зверева.

Ранее в Турции задержали разыскиваемого в России преступника.

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