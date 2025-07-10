Индонезия экстрадирует обвиняемого в финансовых преступлениях россиянина

Власти Индонезии передадут России обвиняемого в совершении ряда преступлений Александра Зверева. Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры азиатской страны Харли Сирегар, передает индонезийский портал Tempo.

«Индонезия приняла решение выдать это лицо запрашивающему государству, Российской Федерации, для дальнейшего судебного разбирательства», — приводит его слова издание.

Сообщается, что дело россиянина проходит по нескольким статьям УК РФ. В частности, мужчину обвиняют в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении полномочиями, а также в несанкционированном разглашении информации.

По словам чиновника, Джакарта не заинтересована в привлечении его к ответственности на своей территории.

В ноябре 2023 года Россия и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в области экстрадиции. Отмечалось, что после церемонии индонезийский министр юстиций Ясонна Лаоли заявил, что такое соглашение важно для двух государств, так как оно облегчит правоохранительным органам России и Индонезии «принятие мер против преступлений, в особенности транснациональных».

Ранее в Турции задержали разыскиваемого в России преступника.