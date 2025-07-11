СМИ сообщают, что один из университетов в США проверяют после обвинений в расизме

Министерство образования США начало проверку в отношении университета Джорджа Мейсона после жалобы преподавателей на возможное нарушениие гражданских свобод на расовой почве при найме сотрудников. Об этом сообщает CNBC.

В публикации отмечается, что ряд преподавателей университета обратились в ведомство с жалобой на кадровую политику, при которой образовательное учреждение принимает сотрудников на работу, отдавая предпочтение «недопредставленным группам». Профессора считают, что такая политика поражает в правах по расовому признаку.

В минобразования США подчеркнули, что описанные в обращении практики могут быть потенциальным нарушением Акта о гражданских правах 1964 года.

Подчеркивается, что в случае выявления нарушения университету Мейсона может грозить потеря финансирования.

9 июля сообщалось, что федеральные ведомства США инициировали проверку Гарвардского университета на предмет нарушения антидискриминационного законодательства.

Ранее в США заявили о тупиковой ситуации в переговорах между Гарвардом и Белым домом.