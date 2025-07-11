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Супермуравьи захватили Европу и добрались еще до одной страны

Огромные колонии супермуравьев захватили Европу и появились в Великобритании
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Richard Becker/FLPA/Global Look Press

Муравьи Tapinoma magnum начали нашествие на Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что муравьи уже добрались до сельской местности королевства, «где им еще предстоит раскрыть весь свой потенциал причинения вреда».

Издание подчеркивает, что из-за теплой погоды они также могут появиться в более населенных районах, что приведет к негативным последствиям.

В начале июня Британская ассоциация по борьбе с вредителями сообщила об угрозе нашествия «супермуравьев» Tapinoma magnum на Великобританию.

Tapinoma magnum — выходец из западного Средиземноморья и Северной Африки, впервые эти насекомые были официально зарегистрированы в Рейнланд–Пфальце в 2009 году.

Ключевая особенность этого вида — наличие множества королев в одной колонии, что в несколько раз ускоряет размножение и позволяет муравьям быстро расселяться. В результате образуются суперколонии, занимающие площадь до нескольких гектаров.

Tapinoma magnum наносят значительный ущерб инфраструктуре: повреждают линии электропередачи и интернет-коммуникации. В некоторых немецких городах электрощиты и распределительные узлы оказались заселены колониями, что привело к техническим сбоям и экономическим потерям.

Ранее было названо средство, которое избавит от домашних муравьев и тараканов.

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