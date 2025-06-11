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Природе Великобритании угрожает нашествие муравьев

The Sun: «супермуравьи» угрожают природе Великобритании
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Richard Becker/FLPA/Global Look Press

Британская ассоциация по борьбе с вредителями сообщила об угрозе нашествия «супермуравьев» Tapinoma magnum на Великобританию. Об этом пишет издание The Sun.

«Индивидуальных усилий домовладельцев и садоводов недостаточно для эффективной борьбы с заражением, и для уничтожения колонии необходимы специально разработанные решения по борьбе с вредителями», — говорится в сообщении.

Tapinoma magnum — выходец из западного Средиземноморья и Северной Африки, впервые эти насекомые были официально зарегистрированы в Рейнланд–Пфальце в 2009 году.

Ключевая особенность этого вида — наличие множества королев в одной колонии, что в несколько раз ускоряет размножение и позволяет муравьям быстро расселяться. В результате образуются бесконечные суперколонии, занимающие площадь до нескольких гектаров.

Tapinoma magnum наносят значительный ущерб инфраструктуре: повреждают линии электропередачи и интернет-коммуникации. В некоторых немецких городах электрощиты и распределительные узлы оказались заселены колониями, что привело к техническим сбоям и экономическим потерям.

Ранее было названо средство, которое избавит от домашних муравьев и тараканов.

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