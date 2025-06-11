Природе Великобритании угрожает нашествие муравьев

Британская ассоциация по борьбе с вредителями сообщила об угрозе нашествия «супермуравьев» Tapinoma magnum на Великобританию. Об этом пишет издание The Sun.

«Индивидуальных усилий домовладельцев и садоводов недостаточно для эффективной борьбы с заражением, и для уничтожения колонии необходимы специально разработанные решения по борьбе с вредителями», — говорится в сообщении.

Tapinoma magnum — выходец из западного Средиземноморья и Северной Африки, впервые эти насекомые были официально зарегистрированы в Рейнланд–Пфальце в 2009 году.

Ключевая особенность этого вида — наличие множества королев в одной колонии, что в несколько раз ускоряет размножение и позволяет муравьям быстро расселяться. В результате образуются бесконечные суперколонии, занимающие площадь до нескольких гектаров.

Tapinoma magnum наносят значительный ущерб инфраструктуре: повреждают линии электропередачи и интернет-коммуникации. В некоторых немецких городах электрощиты и распределительные узлы оказались заселены колониями, что привело к техническим сбоям и экономическим потерям.

Ранее было названо средство, которое избавит от домашних муравьев и тараканов.