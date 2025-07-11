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В Барнауле произошел пожар на складе

В Барнауле загорелся склад на площади 500 квадратных метров
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Сергей Аверин/РИА Новости

На складе в Барнауле произошло возгорание на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, горит кровля одноэтажного строения, которое находится на улице Промышленной.

На место происшествия отправили пожарный поезд, чтобы обеспечить подразделения водой. Для контроля ситуации используют беспилотники.

В 1:39 мск стало известно о локализации пожара. На данный момент распространение огня остановлено на площади около 900 квадратных метров.

К тушению привлечены 79 человек личного состава первого пожарно-спасательного отряда и 20 единиц техники.

10 июля спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше пятиэтажного многоквартирного дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино. В момент инцидента жильцов дома эвакуировали, территорию огородили. Очевидица отметила, что сотрудники МЧС действовали быстро, им помогли росгвардейцы. По данным СМИ, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Ранее в Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии.

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