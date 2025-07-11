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В Госдуму внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами

Депутаты Госдумы внесут проект о выплатах по уходу за детьми-инвалидами I группы
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Депутаты Государственной думы РФ от фракции »Справедливая Россия - За правду» внесут в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается создать единые правила выплаты ежемесячного пособия по уходу за детьми с инвалидностью I группы. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что автором проекта выступил лидер партии Сергей Миронов. Закон планируется внести на рассмотрение в ГД 11 июля.

Нововведение предполагает, что всем неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или  инвалидом с детства I группы, будут установлены ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей с ежегодной индексацией с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год.

По его словам Миронова, кроме родителей всем родственникам, которые ухаживают за детьми-инвалидами, пособие выплачивается только в том случае, если они увольняются с работы. По мнению депутата, это несправедливо.

8 июля Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который увеличит пособие по беременности для студенток.

Ранее в Госдуме перечислили льготы, которые дают возможности купить жилье.

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