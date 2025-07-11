В Госдуме предложили разрешить включать частные земли в туристские тропы

Владельцам частной земли следует предоставить возможность включать свои объекты и территории в туристские тропы. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы России Игорь Антропенко.

По его мнению, бизнес сам будет заинтересован в такой возможности. Парламентарий подчеркнул, что информация в новой национальной системе туристских троп должна быть доступной для граждан в целях планирования своего отдыха.

До этого лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что фракция выступает против принятия закона о создании в России Национальной системы туристических троп, необходимо исключить из проекта возможность создания троп в заповедниках и особо охраняемых природных территориях.

По его словам, в разработке документа не принимали участие представители экологической общественности, ученые, сотрудники особо охраняемых территорий, лесной отрасли и охотничьих хозяйств.

8 июля Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о создании в России Национальной системы туристских троп.

Ранее на Кубани назвали число созданных особо охраняемых природных территорий.