На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме выступили против создания Национальной системы туристических троп

Миронов: нельзя разрешать создавать туристские тропы в заповедниках
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Фракция «Справедливая Россия — За правду» выступает против принятия закона о создании в России Национальной системы туристических троп, необходимо исключить из проекта возможность создания троп в заповедниках и особо охраняемых природных территориях. Об этом ТАСС рассказал лидер партии Сергей Миронов.

По его словам, в случае создания троп пострадают особо охраняемые природные зоны, поэтому поддержка проекта может быть только в случае, если заповедники исключат из-под действия закона.

Также следует выработать четки регламент планируемых к реализации сооружений в тексте проекта, добавил депутат.

По его словам, в разработке документа не принимали участие представители экологической общественности, ученые, сотрудники особо охраняемых территорий, лесной отрасли и охотничьих хозяйств.

8 июля Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о создании в России Национальной системы туристских троп.

Ранее на Кубани назвали число созданных особо охраняемых природных территорий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами