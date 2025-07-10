В Госдуме выступили против создания Национальной системы туристических троп

Миронов: нельзя разрешать создавать туристские тропы в заповедниках

Фракция «Справедливая Россия — За правду» выступает против принятия закона о создании в России Национальной системы туристических троп, необходимо исключить из проекта возможность создания троп в заповедниках и особо охраняемых природных территориях. Об этом ТАСС рассказал лидер партии Сергей Миронов.

По его словам, в случае создания троп пострадают особо охраняемые природные зоны, поэтому поддержка проекта может быть только в случае, если заповедники исключат из-под действия закона.

Также следует выработать четки регламент планируемых к реализации сооружений в тексте проекта, добавил депутат.

По его словам, в разработке документа не принимали участие представители экологической общественности, ученые, сотрудники особо охраняемых территорий, лесной отрасли и охотничьих хозяйств.

8 июля Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о создании в России Национальной системы туристских троп.

Ранее на Кубани назвали число созданных особо охраняемых природных территорий.