Россиян предупредили об опасности апноэ для сердца

Громкий храп, ощущение нехватки воздуха во сне, утренняя разбитость — признаки, на которые часто не обращают внимания. Но именно они могут указывать на синдром обструктивного апноэ сна — расстройство, при котором дыхательные пути перекрываются, а дыхание периодически останавливается. Кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова рассказала «Газете.Ru», как это состояние связано с рисками для сосудов и сердца.

«При обструктивном апноэ сна верхние дыхательные пути периодически перекрываются. Во время таких эпизодов уровень кислорода в крови падает, активируется симпатическая нервная система, резко повышается артериальное давление. Эти перепады могут повторяться десятки раз за ночь. Вместо нормального снижения давления во сне развивается его постоянный рост, утренний скачок давления. Это создает хроническую нагрузку на сосуды и увеличивает риск осложнений», — объяснила она.

Регулярное снижение кислорода и его резкое восстановление вызывают воспаление и оксидативный стресс, повреждающий внутреннюю оболочку сосудов. Стенки сосудов теряют эластичность, нарушается регуляция их тонуса. Одновременно каждый эпизод апноэ вызывает всплеск давления и частоты пульса, что со временем изнашивает сердце. Возникают механические перегрузки из-за перепадов внутригрудного давления при попытках вдоха. Все это увеличивает риск аритмий, утолщения стенок сердца и сердечной недостаточности.

«Заподозрить апноэ можно по нескольким признакам: остановки дыхания во сне, резкие всхрапывания, эпизоды удушья, беспокойный сон, ночная потливость и частое мочеиспускание. Утром характерны головные боли, сухость во рту, разбитость. Днем: сонливость, снижение концентрации, раздражительность. Если на фоне храпа появляются такие симптомы, необходима консультация сомнолога», — добавила врач.

Для подтверждения диагноза проводят ночную полисомнографию — исследование в лаборатории сна, где отслеживают дыхание, уровень кислорода, пульс и работу мозга. Также применяют упрощенное обследование, домашний мониторинг сна, при котором пациент использует набор датчиков: они фиксируют поток воздуха через нос, движения грудной клетки, уровень кислорода в крови и частоту пульса. Бытовые трекеры сна могут помочь в контроле состояния, но не заменяют медицинскую диагностику.

«Апноэ без лечения повышает риск гипертонии, инфарктов, инсультов, аритмий. У пациентов часто выявляют мерцательную аритмию, стенокардию, а при наличии ишемии — риск остановки сердца. Нарушения сна создают условия для постоянной перегрузки сердечно-сосудистой системы и серьезных осложнений», — сказала она.

Основной метод — CPAP-терапия (Continuous Positive Airway Pressure, или постоянное положительное давление в дыхательных путях): аппарат с маской подает воздух под давлением, предотвращая спадение дыхательных путей. Это устраняет эпизоды апноэ и нормализует давление. При легкой форме используют внутриротовые капы. Также рекомендовано снижение веса, отказ от алкоголя и снотворных, сон на боку. При необходимости проводится хирургическая коррекция. В отдельных случаях применяют нейростимуляторы.

«Оценить эффективность можно по самочувствию: исчезновение храпа, пробуждений, головных болей, улучшение бодрости и концентрации. Аппараты CPAP фиксируют ключевые параметры сна. Для оценки динамики проводят повторные исследования и отслеживают сердечные показатели. Если терапия работает, ночной отдых восстанавливается, а риск для сердца уменьшается», — резюмировала врач.

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