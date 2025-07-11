Названы продукты, которые лучше всего спасают от обезвоживания в жару

В жаркую погоду, которая сейчас наблюдается во многих регионах России, важно следить за тем, чтобы организм не испытывал обезвоживания. И это предполагает не только потребление достаточного количества воды, но и включение в рацион определенных продуктов. Топ-5 летних суперфудов, которые спасают от обезвоживания, в беседе с «Газетой.Ru» назвала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Летом особенно важно следить за уровнем воды в организме. Особенно, если кажется, что ее потребляется достаточно, но все равно чувствуется сухость во рту, усталость появляется быстрее, кожа становится тусклой, а голова ватная. Это может быть скрытое обезвоживание — состояние, когда организму не хватает влаги, даже если вы пьете воду. Во время жары теряется не только жидкость, но и минералы, которые отвечают за баланс в клетках. И просто наливать в себя литры воды — не всегда выход», — отметила Хайкина.

Поэтому, по ее словам, в жару важно включать в рацион продукты с высоким содержанием воды и электролитов. Они не только утоляют жажду, но и реально помогают телу справляться с перегревом.

Одним из таких продуктов врач назвала огурцы, которые состоят из воды почти на 96%. Легкие, освежающие, они отлично подходят как перекус в жару. Содержат небольшое количество калия — ключевого электролита, отвечающего за водно-солевой баланс.

«Другой продукт — арбуз. Он состоит на 92% из воды, плюс в нем есть немного магния, калия и натуральных сахаров. Такой состав помогает не только утолить жажду, но и восстановить электролиты, которые организм теряет с потом. Отличный выбор, если чувствуете вялость, усталость и сухость во рту», — продолжила врач.

Полезна в жару и кокосовая вода, которую нутрициолог назвала природным изотоником. Она содержит калий, магний, натрий — полный набор электролитов, необходимых при обезвоживании. Особенно полезна после длительного пребывания на солнце или физической нагрузки. Главное — выбирать натуральную, без добавленного сахара.

Кабачки (особенно сырые) состоят на 94% из воды. Как отметила Хайкина, это отличный овощ для жары: легкий, водянистый, помогает мягко насытить организм жидкостью и клетчаткой. Небольшое количество калия поддерживает электролитное равновесие. Можно есть в виде салатов или запеканок.

«Клубника содержит около 90% воды и при этом — один из самых богатых источников витамина С и антиоксидантов. Также в ней есть магний и кальций, которые в жару часто выводятся с потом. Клубника не только освежает, но и помогает поддерживать нормальную работу мышц и сосудов», — добавила врач.

В заключение она отметила, что очень важно в аномальную жару не просто пить воду, но и помогать телу удерживать ее. Именно поэтому продукты с высоким содержанием воды и электролитов так полезны.

«Они не только утоляют жажду, но и поддерживают нормальное давление, работу мышц и ясность в голове. К тому же эти продукты горячо любимые и желанные на летнем столе», — подчеркнула нутрициолог.

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