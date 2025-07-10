В российском регионе задержали мошенников, похитивших у банка более 40 млн рублей

В Татарстане аферист похитил у банк более 40 млн рублей

В республике Татарстан 34-летний злоумышленник разработал преступную схему, с помощью которой похитил у финансовых организаций десятки миллионов рублей. Аферист задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Полицейские выяснили, что мошенник открыл общество с ограниченной ответственностью. Он подыскивал малых предпринимателей, которые не вели финансово-хозяйственной деятельности в рамках ИП, оформлял на них кредиты.

«Полученные денежные средства не использовались, а переводились в наличный оборот. После этого сотрудниками данной фирмы инициировалась процедура банкротства индивидуальных предпринимателей», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, такой деятельностью россиянин нанес одному из банков ущерб в размере 40 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранители устанавливают других участников преступной схемы.

Ранее в Нижегородской области у женщины со счета украли 95 млн рублей.