В Москве у 38-летней женщины случился тяжелый инсульт, но через неделю она поправилась

В Москве врачи спасли 38-летнюю женщину с тяжелым инсультом

Врачи московской городской больницы им. В.В. Вересаева спасли 38-летнюю женщину с тяжелым инсультом. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

По словам медиков, родственники, заметив признаки инсульта — асимметрию лица, грубые речевые нарушения, слабость в левых конечностях — вовремя вызвали скорую. Через 40 минут после приступа пациентку доставили в больницу.

«По шкале тяжести инсульта (NIHHS) состояние женщины оценивалось на 13 баллов, что соответствовало картине значительных инвалидизирующих неврологических нарушений», — рассказала врач-невролог Тамара Сырыгина.

Женщине провели обследования, которые показали закупорку правой средней мозговой артерии. Пациентке экстренно выполнили тромболизис — ввели препарат, растворяющий тромб и восстанавливающий кровоток.

Медики отметили, что уже через неделю реабилитации в больнице москвичку выписали домой с полным восстановлением.

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