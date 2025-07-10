Ребенок пострадал в ДТП в Крыму

ГАИ Крыма: пять человек пострадали в ДТП вблизи села Танковое

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По информации ведомства, на автодороге «Бахчисарай — Ялта» вблизи села Танковое водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с кроссовером.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок, они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего находятся на уточнении.

Другая авария произошла в 14:20 на 47-м километре автодороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем «Лады» не уступила дорогу микроавтобусу. В результате транспортного происшествия пять пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее ребенку обожгло ноги в автобусе из-за шланга печки.