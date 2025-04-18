В Иркутской области отец выстрелил в сына и уговорил его никому не рассказывать об этом

В Сибири мальчик получил пулю в грудь от отца и скрыл ранение по его просьбе

В груди 11-летнего мальчика из Иркутской области нашли пулю и разоблачили обман его отца, сообщает Baza.

Недавно третьеклассник пожаловался на боли в позвоночнике, мать мальчика отвезла его в больницу. Там его отправили на рентген, и врачи обнаружили в грудной клетке у пациентка инородное тело — пуля от травматического оружия. Медики сообщили о находке в полицию.

Вскоре выяснилось, что с января ребенок хранил молчание о произошедшем тогда инциденте. Оказалось, что 37-летний отец мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл дома стрельбу из травмата и ранил сына в грудь, а потом попросил никому не рассказывать об этом.

Мать ребенка вспомнила, что в тот день находилась дома, услышала громкий звук из комнаты, но муж и сын заверили, что все в порядке. Школьника прооперировали, а его отец уже задержан.

Ранее во Владивостоке родители убедили ребенка взять на себя вину за аварию с мотоциклом.