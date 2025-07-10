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Американцы назвали сумму для финансового комфорта

Американцы считают $839 тысяч достаточной суммой для финансового комфорта
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Американцы в среднем считают $839 тыс. достаточной суммой для достижения финансового комфорта. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Charles Schwab.

Существуют заметные различия между поколениями: миллениалы (родившиеся в 1981–1996 годах) назвали $847 тыс., а представители поколения Z (1997–2012) — $329 тыс. Бэби-бумеры (1946–1964) оценили необходимую сумму в $943 тыс., поколение X (1965–1980) — в $783 тыс.

Реальные активы американцев значительно ниже желаемых. По данным Федеральной резервной системы (ФРС), домохозяйства граждан 65–74 лет владеют в среднем $410 тыс., а молодежи до 35 лет — лишь $39 тыс.

Задолженность населения превышает доходы: медианный годовой доход семьи составляет $80 тыс., при этом средний долг включает ипотеку ($155,6 тыс.), образовательные кредиты ($24,5 тыс.), автокредиты ($15,4 тыс.) и кредитные карты ($2,7 тыс.).

«Это печальные цифры. Они показывают, что в будущем американскую экономику ждут проблемы», — заявила финансовый советник Кэтрин Валега в интервью MarketWatch.

1 июля сообщалось, что осенью 2024 года россияне считали достаточным для «нормальной жизни» 81 тыс. рублей ежемесячного дохода на человека.

Ранее была названа получающая более 150 тысяч рублей в месяц категория пенсионеров.

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