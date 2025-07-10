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В рязанском училище ВДВ курсант убил командира-участника СВО

«Ъ»: курсант рязанского училища убил командира-участника СВО с помощью парашюта
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Из личного архива

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища имени генерала Маргелова связал стропы у парашютов требовательного командира Ивана Селина, который был участником специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы расправиться с ним. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

«В элитном Рязанском высшем воздушно-десантном училище (РВВДУ) имени генерала В. Ф. Маргелова десантник убил своего командира, участника СВО, перед прыжком связав стропы основного и запасного парашютов», — говорится в публикации.

Как пишет издание, повреждение основного и запасного парашютов было установлено при осмотре снаряжения 24-летнего Селина% криминалисты выяснили, что купола не раскрылись из-за связанных строп.

Спустя пару дней после возбуждения дела один из курсантов пришел с повинной — он признался, что связал стропы парашютов командира. Кроме того, на стропах парашютов были обнаружены следы ДНК сознавшегося курсанта.

По информации «Ъ», мотив преступления мог быть связан с личной неприязнью к Селину. По версии следствия, на преступление задержанный курсант пошел якобы из-за того, что вместе с некоторыми сослуживцами якобы подвергался со стороны Селина «насилию и унижению». При этом другие курсанты утверждали, что командир был «требовательным и справедливым», пытался поддерживать дисциплину во вверенном ему подразделении.

Представители потерпевшей стороны обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, попросив его взять расследование под свой контроль. У них есть основания полагать, что убийство якобы могло иметь и другие мотивы. После ЧП с сержантом на складе во время осмотра парашютов других курсантов якобы был обнаружен как минимум еще один с аналогично перевязанными стропами, принадлежавший командиру роты, также ветерану СВО.

Ранее следком завел дело об убийстве после подрыва ветерана СВО в Ставрополе.

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