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Москвичи смогут бесплатно получить воду в поликлиниках и МФЦ «Мои документы»

Ракова: в Москве МФЦ «Мои документы» начали бесплатно раздавать воду
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Пресс-служба центров госуслуг «Мои Документы»

В московских многофункциональных центрах «Мои документы» началась раздача бесплатной питьевой воды из-за аномальной жары. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сегодня и завтра в столице ожидается до +35 °C. Чтобы сохранить здоровье и самочувствие москвичей, флагманские офисы «Мои документы» начали раздачу бутилированной воды. С 12 июля к акции подключатся городские поликлиники — воду смогут получить посетители главных медучреждений во всех округах Москвы. Раздача организована в наиболее жаркие часы — с 12:00 до 15:00.

«Москвичи смогут бесплатно взять бутылку с водой, чтобы избежать перегрева на улице», — сказала Ракова.

Она напомнила горожанам о необходимости соблюдать простые меры профилактики: избегать длительного пребывания на солнце, по возможности оставаться в тени, носить головные уборы и обращаться за медицинской помощью при первых признаках перегрева.

В мэрии уточнили, что в случае усиления жары география и объемы раздачи воды могут быть увеличены.

До этого главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в российской столице 10 июля оказалась выше, чем в Сочи и Крыму. В Москве воздух прогрелся до +34°C, тогда как в Сочи этот показатель составил +31°C. В Севастополе, в свою очередь, столбики термометров показывали +25°C.

Ранее Госдума отклонила проект о сокращении рабочего дня в жару.

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